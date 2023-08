POL-Bremerhaven: Dreister Diebstahl aus Handtasche - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven musste am gestrigen Dienstagmorgen, 1. August, gleich zwei räuberische Diebstähle in kurzer Folge im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde aufnehmen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Beamten wurden zunächst kurz nach 7 Uhr zu einem Diebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Georg-Seebeck-Straße gerufen. Die Beamten nahmen den Täter, der von Angestellten bis ...

mehr