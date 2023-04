Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei leistet Hilfe für Rollstuhlfahrer

Bremerhaven (ots)

Einem Rollstuhlfahrer in einer misslichen Lage halfen Polizeibeamte am späten Mittwochnachmittag, 12. April, in Bremerhaven-Mitte. Der Mann war kurz vor 18 Uhr mit einem elektronischen Krankenfahrstuhl im Bereich Scharnhorststraße/Hardenbergstraße unterwegs und kam dort an einer Bordsteinkante nicht mehr weiter. In seiner Not rief der Mann die Polizei an. Eine Streifenwagenbesatzung half ihm kurz darauf beim Überqueren der Straße und zurück auf den Gehweg. Danach konnte der Bremerhavener seinen Weg selbstständig fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell