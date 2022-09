Kreis Heinsberg (ots) - Am Freitag, 16. September, fanden zwischen 19 Uhr und 3 Uhr gemeinsame Kontrollen von Polizei, Zoll und Ordnungsämtern in Heinsberg, Geilenkirchen und Übach-Palenberg statt. Dabei wurde nacheinander in drei Lounge Bars kontrolliert, ob sich die Betreiber an die Einhaltung von Vorschiften halten. In Heinsberg stellten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Polizei und Ordnungsamt in einem ...

mehr