POL-Bremerhaven: Ohne gültige Fahrerlaubnis - aber unter Drogeneinfluss

Bremerhaven (ots) - In einem Lebensmittelgeschäft in Bremerhaven-Lehe ist es am Dienstagnachmittag (14. März) zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Polizisten nahmen einen offenbar alkoholisierten Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen 15 Uhr fiel dem Ladendetektiv des Supermarktes an der Hafenstraße ein Mann auf, der mehrere Flaschen Hochprozentiges aus einem Regal nahm und in seinen Rucksack steckte. Nach ...

mehr