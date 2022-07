Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ehrliche Finderin: Geldbörse ist rasch wieder da

Bremerhaven (ots)

Glück im Unglück hatte eine Bremerhavenerin am gestrigen Dienstag, 12. Juli. Sie meldete sich am Mittag bei der Polizei, um den Verlust ihrer Geldbörse zu melden. Diese hatte sie offenbar während ihrer Mittagspause auf einer Mauer an der Straße Am Fischbahnhof abgelegt und dort vergessen. Als sie ihren Verlust bemerkte und zurückkehrte, war das Portemonnaie nicht mehr dort, woraufhin sie die Polizei informierte. Noch während die Beamten den Fall protokollierten, erschien am Revier Geestemünde eine Dame und gab die von ihr gefundene Geldbörse samt dem kompletten Inhalt ab. Bereits gegen 15 Uhr konnte daher die glückliche Bremerhavenerin ihr Portemonnaie wieder entgegennehmen. Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei der ehrlichen Finderin.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell