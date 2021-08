Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unangemeldete Versammlung von rechten Aktivisten in Röbel

Röbel (ots)

Am 14.08.2021 gegen 14:45 Uhr kam es in der Warener Chaussee in 17207 Röbel zu einer nicht angemeldeten Versammlung. Vier männliche deutsche Staatsbürger des rechten Spektrums im Alter von 46,34,32 und 15 Jahren hatten sich in der Warener Chaussee versammelt und forderten auf einem Transparent die "Todesstrafe für Kinderschände". Da keine Anmeldung der Versammlung vorlag, wurde die Weiterführung untersagt und für die vier Teilnehmer ein Platzverweis ausgesprochen. Gegen die vier Teilnehmer wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz erstattet.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

