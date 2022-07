POL-Bremerhaven: Vollsperrung nach Unfall auf Wurster Straße

Bremerhaven (ots) - Das offenbar waghalsige Überholmanöver eines 19 Jahre alten Autofahrers am Sonntag, 10. Juli, hätte böse enden können. Am Ende entstand lediglich am Fahrzeug des Fahranfängers ein Schaden. Ihn erwarten zwei Strafanzeigen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 19-Jährige gegen 13.30 Uhr die Bremerhavener Barkhausenstraße in südlicher Richtung. Dabei beschleunigte er laut ...

