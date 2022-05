Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Industriestraße: Laterne angefahren und geflüchtet

Bremerhaven (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zur Aufklärung einer Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit von Donnerstag, 12. Mai, 20 Uhr bis Freitag, 13. Mai, 13.45 Uhr einen Laternenmast an der Industriestraße in Bremerhaven-Geestemünde angefahren. Der Mast neigte sich daraufhin um rund 30 Grad. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beim beteiligten Fahrzeug könnte es sich nach ersten Ermittlungen der Polizei um einen Lastwagen gehandelt haben. Die Polizei sperrte die Unfallstelle, die in unmittelbarer Nähe mehrerer Einkaufsmärkte liegt, zunächst ab und informierte das für die Laterne zuständige Unternehmen. Wer die Kollision beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-3164 bei der Polizei zu melden.

