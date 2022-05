Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch zur Morgenstunde - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

In der Bremerhavener Stadtmitte haben bisher unbekannte Einbrecher die kurze Abwesenheit einer Frau ausgenutzt, um in deren Wohnung einzudringen und Wertgegenstände sowie Bargeld zu stehlen. Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen, 15. Mai, zwischen 6.15 und 6.45 Uhr. Die Bewohnerin hielt sich zu dieser Zeit auf der Terrasse ihrer Hochparterre-Wohnung an der Mittelstraße auf. Diese Gelegenheit nutzten der oder die Täter, um in die Räumlichkeiten einzudringen und diese nach Diebesgut zu durchsuchen. Anschließend verließen der oder die Täter die Wohnung unerkannt. Die Mieterin informierte kurz darauf die Polizei. Wer zur angegebenen Zeit auffällige Beobachtungen im Bereich Mittelstraße/Schleswiger Straße/Bürgermeister-Smidt-Straße gemacht hat, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3321 zu kontaktieren.

