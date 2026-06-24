FW Hünxe: Vegetationsbrand durch Mäharbeiten
Hünxe (ots)
Die Einheit Hünxe wurde am 24. Juni 2026 um 14:31 Uhr mit dem Einsatzstichwort "gelöschtes Feuer" zur Straße Langer Weg alarmiert.
An der Einsatzstelle kam es an einem Feldrand durch landwirtschaftliche Mäharbeiten zu einem Vegetationsbrand. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit einem Strahlrohr und wässerten die umliegende Vegetation ausreichend. Abschließend wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Der Einsatz war nach ca. 50 Minuten beendet.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mario Neukirch
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell