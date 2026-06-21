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Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Funkenbildung durch Ast auf Stromleitung

FW Hünxe: Funkenbildung durch Ast auf Stromleitung
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Hünxe (ots)

Die Einheit Bruckhausen wurde am 21. Juni 2026 um 03:10 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zum Sternweg im alarmiert.

An der Einsatzstelle waren Äste in Kontakt mit der Stromleitung gekommen. Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte die Funkenbildung und wählte den Notruf. Nachdem die Oberleitung durch den Energieversorger stromlos geschaltet war, konnten die Äste über die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Voerde beseitigt werden. Der Einsatz war nach ca. zwei Stunden beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tom Hinterreiter
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

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