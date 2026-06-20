FW Hünxe: Ast auf Gehweg
Hünxe (ots)
Die Einheit Drevenack wurde am 20. Juni 2026 um 10:02 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Hindernis" zum Schwarzensteiner Weg alarmiert.
An der Einsatzstelle war ein Ast auf den Gehweg gefallen. Da dieser nur einen geringen Durchmesser hatte, konnte er von den Einsatzkräften ohne technisches Gerät von der Straße geräumt werden. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.
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