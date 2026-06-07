Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Vermeintlicher Wasserrohrbruch in Hünxe

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Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 07. Juni 2026 um 16:38 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Wasserschaden" zur Straße Minnekenstege alarmiert.

Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass der zuständige Wasserversorger vor Ort Arbeiten an der Wasserleitung durchführt. Im Zuge dieser Arbeiten fließen größere Wassermengen über die Fahrbahn in die Kanalisation. Die Arbeiten dauern an, die Feuerwehr musste nicht tätig werden. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

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