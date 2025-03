FW Hünxe: Auslaufende Betriebsmittel

Hünxe (ots) - Die Einheiten Hünxe, Bucholtwelmen und Drevenack rückten am 19.03.2025 gegen 14:37 Uhr aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Recyclingbetrieb in den Ortsteil Bucholtwelmen aus. Vor Ort konnte kein Brandereignis festgestellt werden. Die Brandmeldeanlage wurde in den betriebsbereiten Zustand gestellt und nach ca. 30 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Rückfragen bitte an: ...

