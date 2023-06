Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Unwetter streifte die Gemeinde Hünxe

Hünxe (ots)

Gestern, am 22. Juni 2023 ab 21:13 Uhr, rückten die Einheiten Hünxe und Bruckhausen aus, um in den Ortsteilen Unwetter bedingte Einsätze abzuarbeiten. Insgesamt rückte die Feuerwehr zu 6 Einsätzen, davon 3 Mal Wasser im Keller und 3 gemeldete umgestürzte Bäume, aus.

Um kurz nach Mitternacht, am 23. Juni 2023, wurde die Einheit Drevenack zur Unterstützung in die Gemeinde Schermbeck gerufen. Hier waren alle Einheiten der Feuerwehr bereits längere Zeit im Unwetter Einsatz. Ein Fahrzeug der Einheit Drevenack stellte den Grundschutz in der Gemeinde Schermbeck sicher. Das andere rückte ebenfalls aus, um die Schermbecker Feuerwehrleute beim abarbeiten der zahlreichen Unwetter Einsätze zu unterstützen. Der Einsatz der Einheit Drevenack endete gegen 02:15 Uhr in der Nacht.

