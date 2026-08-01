Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Technische Tierrettung in Buschkämpen - Feuerwehr befreit Igel aus Drainageleitung

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Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am 01.08.2026 zu einem technischen Hilfeleistungseinsatz im Stadtteil Buschkämpen alarmiert. Ziel des Einsatzes war die Rettung eines Igels aus einer Notlage. An einem dortigen Mehrfamilienhaus war ein Igel in ein Drainagerohr eingedrungen. Aufgrund der baulichen Enge des Rohres war es dem Tier unmöglich, sich selbstständig zu befreien. Da sich die genaue Fundstelle in einer Tiefe von circa zwei Metern befand, mussten die Einsatzkräfte zunächst Teile der befestigten Zufahrt aufnehmen, um einen entsprechenden Erdaushub vorzunehmen. Die anschließende Erkundung ergab, dass das Tier im Rohr verkeilt war. Das Rohr wurde unterhalb des Tieres durchtrennt und anschließend ebenerdig unter dem Einsatz einer Schere befreit. Noch während der laufenden Maßnahmen erhielt der Igel durch die Hauseigentümerin den Namen "Stella". Im Anschluss an die Rettung wurde das Tier zur weiteren Versorgung an die Igelrettungsstation in Weddewarden übergeben. Nach einer dort durchgeführten tiermedizinischen Untersuchung verbleibt die Igeldame Stella zur temporären Pflege in der Station, bevor eine anstehende Auswilderung erfolgt.

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