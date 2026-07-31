FW Bremerhaven: Verkehrsunfall auf der Cherbourger Straße: Aufgerissener LKW-Tank sorgt für Vollsperrung und Dieselaustritt
Bremerhaven (ots)
Am heutigen Freitag, 31. Juli 2026, kam es auf der Cherbourger Straße, kurz vor der Autobahnauffahrt zur BAB 27, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Das Unfallereignis auf der Cherbourger Straße führte zu einer Vollsperrung der Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen.
Gegen 11:15 Uhr ging bei der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) die Meldung über den Unfall auf der Cherbourger Straße stadtauswärts Richtung Autobahn ein. Gemeldet waren eine verletzte Person sowie ein größerer Kraftstoffaustritt aus einem beschädigten LKW-Kraftstofftank.
Fahrzeugführer unverletzt
Die beiden Fahrzeugführer wurden an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven gesichtet. Beide Personen blieben unverletzt und mussten nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Schadenseindämmung
Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven bestätigten die Lage vor Ort. Der Dieselkraftstoff hatte sich bereits über alle vier Fahrstreifen verteilt. Da der Kraftstoff in die Kanalisation und in den angrenzenden Grünstreifen zu laufen drohte, wurden umgehend Eindämmungsmaßnahmen eingeleitet. Zur Schadensbekämpfung kam auch ein Sonderfahrzeug der Feuerwehr Bremerhaven, der Gerätewagen Umweltschutz, zum Einsatz. Die Feuerwehr Bremerhaven deichte den Grünstreifen ein und stoppte das weitere Auslaufen aus dem Tank. Zudem wurde der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt.
Umpumparbeiten und Fahrbahnreinigung
Nach dem provisorischen Abdichten des Kraftstoffbehälters pumpte die Feuerwehr Bremerhaven den restlichen Tankinhalt um. Zur Begutachtung potenzieller Umweltschäden wurden das Umweltamt sowie die Bremerhavener Entsorgungsbetriebe (BEG) an die Unfallstelle gerufen. Eine Fachfirma übernahm die Reinigung der betroffenen Fahrbahnoberfläche.
Die Cherbourger Straße blieb für die Dauer der Reinigungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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