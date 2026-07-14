Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Einsatzreiche Schicht für die Feuerwehr Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

In Bremerhaven kam es am späteren Nachmittag zu einem Dachstuhlbrand eines Wohngebäudes in der Eichendorfstraße, der in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Weddewarden bekämpft wurde. Durch die schnelle Aufnahme der Brandbekämpfung sowie die Einrichtung einer Riegelstellung über eine Drehleiter, konnte die Brandausbreitung auf andere Wohngebäude verhindert werden. Die Feuerwehr Bremerhaven war an dieser Einsatzstelle mit 31 Einsatzkräften im Einsatz. In der Nacht folgte ein weiterer Brandfall in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Bremerhaven-Lehe. Hier wurde ein Bewohner verletzt. Er wurde mit leichten Verbrennungen durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Bremerhavener Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Die Feuerwehr Bremerhaven war an dieser Einsatzstelle mit 23 Einsatzkräften im Einsatz.

Gleichzeitig brannte der Akku eines Elektrofahrzeugs auf einem Parkplatz, ebenfalls im Stadtteil-Lehe. Die Feuerwehr löschte den Brand, und sicherte das Fahrzeug mit spezial Gerät zur Aufnahme von kontaminierten Löschwasser.

Zeitgleich wurde ein Notruf über eine Smartwatch gemeldet: Herzstillstand im Stadtteil-Fehrmoor! Die Leitstelle empfing zeitgleich einen Notruf über eine Smartwatch, die einen Herzstillstand vermuten lies. Da auf Rückrufe nicht reagiert wurde, wurden Rettungskräfte alarmiert. Nach längerer Suche konnte die betroffene Person unverletzt aufgefunden werden; kein medizinischer Notfall vor Ort bestätigt.

Über Schäden und Brandursachen kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei wurde zur Brandursachenermittlung eingeschaltet.

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