Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Auffahrunfall auf der Autobahn 27

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Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde heute (14.07.2026) gegen 11.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw auf die Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven alarmiert. Der Unfall ereignete sich kurz vor der Baustelle in Höhe der Brücke der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die beteiligten Fahrzeuge auf die Überholspur. Nach ersten Erkenntnissen waren die Fahrzeuge im Rückstau vor der Baustelle zusammengestoßen. Hinter der Unfallstelle hatte sich bereits ein etwa zwei Kilometer langer Rückstau gebildet.

Insgesamt befanden sich sieben Personen in den Fahrzeugen. Alle beteiligten Personen wurden durch den Rettungsdienst medizinisch untersucht. Drei Beifahrerinnen benötigten eine weitergehende rettungsdienstliche Versorgung vor Ort. Eine der Patientinnen war bereits vor dem Unfall auf eine Sauerstoffversorgung angewiesen. Da der Sauerstoffvorrat des eigenen Gerätes zur Neige ging, wurde die weitere Versorgung durch den Rettungsdienst sichergestellt. Die Frau wurde unter fortgesetzter Sauerstoffversorgung durch den Rettungsdienst zu ihrer Wohnanschrift gebracht. Zwei Patientinnen wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven sicherten gemeinsam mit der Polizei die Einsatzstelle ab und stellten vorsorglich den Brandschutz. Der Verkehr konnte während des Einsatzes weitestgehend über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Betriebsstoffe traten nicht aus.

Über die Unfallursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Insgesamt waren zehn Einsatzkräfte, drei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug der Feuerwehr Bremerhaven und die Polizei am Einsatz beteiligt.

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