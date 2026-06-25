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Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer in einer Gewerbeimmobilie in Wulsdorf

FW Bremerhaven: Feuer in einer Gewerbeimmobilie in Wulsdorf
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Bremerhaven (ots)

In einer Gewerbeimmobilie im Stadtteil Wulsdorf kam es zu einem Brand. Es wurden keine Personen verletzt, allerdings entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 9.00 Uhr am heutigen Morgen wurde der Regionalleitstelle Unterweser-Elbe ein Feuer in einer Gewerbeimmobilie im Stadtteil Wulsdorf gemeldet.

Der erste Löschzug erkundete vor Ort eine massive Rauchentwicklung in einem Gaststättenbetrieb. Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort musste mit der Gefahr einer Rauchgasexplosion gerechnet werden. Mit entsprechender Vorsicht verschafften sich zwei mit Atemschutz ausgerüstete Trupps Zutritt zum Gebäude. Die Brandentwicklung im Gebäude konnte aufgrund von Sauerstoffmangel durch die eingesetzten Kräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Im Rahmen der weiteren Erkundung stellte sich heraus, dass auch eine benachbarte Vergnügungsstätte sowie ein Imbiss, die sich im selben Gebäude befinden, massiv mit Rauch beaufschlagt wurden. Alle drei Gewerbeeinheiten mussten durch die Feuerwehr mechanisch belüftet werden, teilweise wurden auch die Decken zur Kontrolle des Brandverlaufes aufgenommen.

Durch die massive Rauchentwicklung entstand im Gebäude und an den Einrichtungen ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen. Zur tatsächlichen Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Parallel wurde der zweite Löschzug der Feuerwehr Bremerhaven zu einer Brandmeldeanlage in unmittelbarer Nähe der ersten Einsatzstelle alarmiert. Aufgrund der resultierenden Einsatzkräftekonzentration im Süden der Stadt wurden kurzfristig ein weiteres Löschfahrzeug und eine Drehleiter zur Aufrechterhaltung des Grundschutz in Dienst genommen.

Mittlerweile sind beide Einsätze beendet.

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Telefon: +49 (0) 471 - 590 1312
E-Mail: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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