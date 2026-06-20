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Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Ruhige Sturmnacht in Bremerhaven: Feuerwehr meldet nur zwei Einsätze

Bremerhaven (ots)

Bremerhaven, 20. Juni 2026 - Trotz einer vorab herausgegebenen Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes verzeichneten die Feuerwehr in der Seestadt Bremerhaven eine verhältnismäßig ruhige Nacht von Freitag auf Samstag. Das erwartete hohe Einsatzaufkommen blieb aus. Die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe meldete für das Stadtgebiet lediglich zwei sturmbedingte Einsätze. In einem Fall handelte es sich um losgerissene Sonnenschirme eines Restaurant in der Hafenstraße, die durch den starken Wind umher flogen. Diese konnten durch die Feuerwehr zügig gesichert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

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Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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