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Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Arbeitsunfall mit zwei verletzten Arbeitern

Bremerhaven (ots)

Am Dienstagvormittag, den 23. Juni 2026, wurde der Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven um 09:20 Uhr durch die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser zu einem Arbeitsunfall im Fischereihafen alarmiert. Einsatzort war die Packhalle 9. Nach ersten Erkenntnissen führten zwei Arbeiter Arbeiten auf dem Hallendach durch, als sie durch ein Oberlicht etwa fünf Meter tief in die Halle stürzten. Beide Personen erlitten dabei schwere Verletzungen. Die alarmierten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, zwei Notärzte und zwei RTW übernahmen umgehend die notfallmedizinische Versorgung der Verunglückten. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde für einen der Arbeiter ein Rettungshubschrauber nachalarmiert. Nach der Erstversorgung an der Einsatzstelle wurde der Patient in eine Spezialklinik geflogen. Der zweite verletzte Arbeiter wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungswagen und Notarzt in das Klinikum Bremerhaven transportiert. Die Polizei übernahm die Absicherung der Einsatzstelle sowie des Landebereichs für den Rettungshubschrauber und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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