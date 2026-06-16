Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr löscht Brand im Maschinenraum eines Binnenschiffes

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Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am Dienstag gegen 11:30 Uhr zu einem gemeldeten Schiffsbrand auf dem Gelände einer Schiffsreparaturwerft im Ortsteil Fischereihafen alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich eine starke Rauchentwicklung aus dem Maschinenraum eines rund 80 Meter langen Binnenschiffes. Das Schiff befand sich zum Zeitpunkt des Einsatzes auf dem Werftgelände. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Brandbekämpfung ging ein Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz in den unter Deck liegenden Maschinenraum vor. Das Feuer konnte zügig lokalisiert und gelöscht werden. Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich und setzten einen Hochdrucklüfter ein, um den Maschinenraum von den Rauchgasen zu befreien.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen wurden von der Polizei aufgenommen.

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