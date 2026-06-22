Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Schiffsbrand auf dem Gelände der Lloyd Werft

Bremerhaven (ots)

Bremerhaven,22.06.2026

Am Abend um 22:15 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Brand auf einem Schiff auf dem Gelände der Lloyd Werft alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es zu einem Brand in einem Tank des Schiffes gekommen war.

Zur Erkundung und Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr zwei Trupps unter Atemschutz im Inneren des Schiffes ein. Gleichzeitig wurden zwei weitere Trupps zur Brandbekämpfung von außen eingesetzt. Durch das schnelle Vorgehen konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und anschließend vollständig gelöscht werden.

Drei Personen wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst ambulant betreut. Weitere Verletzte gab es nicht.

Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar und wird durch die Polizei ermittelt.

Im Einsatz befanden sich ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Bremerhaven, die Freiwillige Feuerwehr Weddewarden sowie der Rettungsdienst Bremerhaven. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven vor Ort.

Der Einsatz konnte gegen 00:45 Uhr beendet werden.

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