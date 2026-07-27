Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Köln nach Angriff auf Polizisten vor Fußballspiel in Leverkusen - Fotos

Düsseldorf (ots)

Mit der Pressemeldung von heute fahndet die Polizei Köln nach einem Unbekannten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6322319

Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um einen Fußballanhänger des Vereins Fortuna Düsseldorf handeln. Dem Gesuchten wird vorgeworfen, beim DFB-Pokal-Halbfinalspiel gegen Bayer Leverkusen am 3. April 2024 in der BayArena Polizisten an einem Stadiontor angegriffen und mit einem Gegenstand beworfen zu haben.

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