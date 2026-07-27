Polizei Düsseldorf

POL-D: A 52 - Schwerer Verkehrsunfall bei Schwalmtal - Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz - Zwei Personen schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 26. Juli 2026, 18:55 Uhr

Zwei schwerverletzte Fahrzeuginsassen mussten gestern Abend nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A 52 in Fahrtrichtung Roermond mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht werden. Die Autobahn war für Stunden gesperrt.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr gestern Abend eine 64-jährige Heinsbergerin auf der A 52 in Richtung Roermond als sie auf Höhe der Anschlussstelle Hostert vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Hierbei übersah sie mutmaßlich ein von hinten heranfahrendes BMW Coupé eines 42-Jährigen aus Kaarst. Hierbei touchierte das Fahrzeug der 64-Jährigen die Beifahrerseite des BMW. Infolge der Kollision geriet das SUV, der Heinsbergerin, ebenfalls ein BMW, ins Schleudern, prallte in die rechtsseitige Schutzplanke und kippte auf die Seite.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen, die sich die 64-Jährige und ihr 69 Jahre alter Beifahrer bei dem Unfall zugezogen hatten, forderten die Einsatzkräfte u.a. zwei Rettungshubschrauber an. Der 42 Jahre alte Fahrer aus Kaarst blieb unverletzt. Ein dritter Pkw wurde von Trümmerteilen leicht beschädigt. Für die Landungen der beiden Hubschrauber musste die Autobahn voll gesperrt werden. Gegen 21:45 Uhr konnte auch die Richtungsfahrbahn Roermond wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

(dam)

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell