POL-D: Hinweis auf Pressemeldung der Polizei Mönchengladbach - Fahndungsrücknahme - 49-Jährige gefunden.

Düsseldorf (ots) - Samstag, 26. Juli 2026, 06:45 Uhr Nachdem gestern Morgen mehrere Personen in einer Wohnung in Pempelfort in Streit geraten waren, wurden nach derzeitigem Stand sieben Personen verletzt. Mehrere Männer wurden festgenommen. Noch unklar sind die Hintergründe eines Streits, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach derzeitigem Stand der ...

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