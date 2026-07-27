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Polizei Düsseldorf

POL-D: Hinweis auf Pressemeldung der Polizei Mönchengladbach - Fahndungsrücknahme - 49-Jährige gefunden.

Düsseldorf (ots)

Die Polizei Mönchengladbach nimmt die Öffentlichkeitsfahndung nach einer 49-jährigen Frau zurück, die seit Donnerstag, 23. Juli, vermisst wurde. Die Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Mehr Informationen hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6321759

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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