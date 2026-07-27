POL-D: Hinweis auf Pressemeldung der Polizei Mönchengladbach - Fahndungsrücknahme - 49-Jährige gefunden.
Düsseldorf (ots)
Die Polizei Mönchengladbach nimmt die Öffentlichkeitsfahndung nach einer 49-jährigen Frau zurück, die seit Donnerstag, 23. Juli, vermisst wurde. Die Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden.
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