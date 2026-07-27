Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Erst die Hose, dann die Wohnung - ET PRIOS kontrolliert mutmaßlichen Drogendealer am Hauptbahnhof - Heroin, Crack, Elektroschocker, Druckluftwaffe und gestohlene Fahrräder beschlagnahmt

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: 26. Juli 2026, 13:10 Uhr

Nachdem die Polizei bereits in den Hosentaschen eines mutmaßlichen Drogendealers fündig geworden war erwirkten die Beamten des Düsseldorfer Einsatztrupps PRIOS einen Durchsuchungsbeschluss des Tatverdächtigen. Hier fanden sie weitere Drogen und diverse Beweismittel.

Zur Einsatzzeit waren die Polizisten im Bereich der Karlstraße - in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof - unterwegs, als sie auf den Mann aufmerksam wurden und sich zu einer Kontrolle inklusive Durchsuchung entschlossen. Schnell wurde klar: Die Beamten hatten den richtigen Riecher. Sie fanden bei der Durchsuchung des 59-jährigen Iraners Heroin und Crack, sowie diverse Messer. Aufgrund der Umstände erwirkten die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, um die Wohnung des Tatverdächtigen durchsuchen zu können.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung in Düsseldorf-Unterbilk fanden die Einsatzkräfte weiteres Heroin und Crack, mehrere gestohlene Fahrräder, Elektroschocker und eine nicht zugelassene Druckluftwaffe.

Die aufgefundenen Gegenstände wurden beschlagnahmt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

(frz)

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