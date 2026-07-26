Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Mehrere Verletzte nach Streit in Wohnung - Festnahmen

Düsseldorf (ots)

Samstag, 26. Juli 2026, 06:45 Uhr

Nachdem gestern Morgen mehrere Personen in einer Wohnung in Pempelfort in Streit geraten waren, wurden nach derzeitigem Stand sieben Personen verletzt. Mehrere Männer wurden festgenommen.

Noch unklar sind die Hintergründe eines Streits, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden Beamte der Düsseldorfer Polizei durch Zeugen aufgrund eines lautstarken Streits zu einer Wohnung an der Parkstraße in Pempelfort gerufen. Als sie die Wohnung betraten, trafen sie auf mehrere Personen mit indischer Staatsangehörigkeit, die aufgrund von leichten Schnittverletzungen teilweise in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Vier Personen wurden aufgrund von unerlaubtem Aufenthalt vorläufig festgenommen. Einer von ihnen soll nach aktuellem Stand zusätzlich unter anderem aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu einem aktuell flüchtigen Tatverdächtigen, zu weiteren Beteiligten und zu den Hintergründen dauern an.

(aho)

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell