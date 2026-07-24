Polizei Düsseldorf

POL-D: Garath - Frankfurter Straße - Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - Fünf Fahrzeuginsassen verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 23. Juli 2026, 14:09 Uhr

Fünf zum Teil schwer verletzte Personen und vier beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Auffahrunfalls von gestern Nachmittag in Garath auf der Frankfurter Straße.

Den ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr der Fahrer eines Lkw, ein 68-Jähriger aus Mainz aus bislang unbekannter Ursache auf einen Pkw auf und löste eine Kettenreaktion aus. Den ersten eigenen Angaben nach konnte der Mainzer seinen Lkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr zunächst auf den Golf einer 65-Jährigen aus Düsseldorf auf. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Golf der Düsseldorferin auf den vor ihr stehenden Touran eines 65-Jährigen aus Düsseldorf, der wiederum auf das Heck des wartenden Seat Arona eines 50-Jährigen aus Düsseldorf gedrückt wurde. Eine 32-Jährige aus Monheim am Rhein konnte diesen Fahrzeugen im letzten Moment in ihrem Pkw ausweichen, als diese in den Einmündungsbereich der Frankfurter Straße gedrückt wurden, als sie diese in Richtung Innenstadt befuhr. Der Fahrer des Lkw wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Golf musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden und kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr konnte zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen werden. Der Fahrer des Touran kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 50-jährige Fahrer des Seat konnte ebenfalls nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus wieder entlassen werden. Die Fahrerin aus Monheim am Rhein verletzte sich ebenfalls leicht. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte vor Ort die Unfallspuren. Die Frankfurter Straße blieb bis gegen 16:00 Uhr komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Unfallermittlungen dauern an.

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