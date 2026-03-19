POL-D: Vermisstenfahndung - Polizei bittet um Mithilfe - Wer hat 81-jährige Seniorin gesehen? - Kein Hinweis auf Straftat
Düsseldorf (ots)
Vermisstenfahndung - Polizei bittet um Mithilfe - Wer hat 81-jährige Seniorin gesehen? - Kein Hinweis auf Straftat
Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib einer 81-Jährigen Frau aus Mörsenbroich. Die Seniorin wurde zuletzt am Samstag, 14. März 2026 gesichert gesehen. Sie ist dement und zeitlich sowie örtlich nicht voll orientiert.
Eine Personenbeschreibung mitsamt Fotos der Vermissten sind abrufbar im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/198356
Hinweise werden erbeten an die Polizei Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211 8700 oder im Falle des Antreffens an jede andere Polizeidienststelle, bzw. den Notruf 110.
Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:
Polizei Düsseldorf
Pressestelle
Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell