Polizei Düsseldorf

POL-D: Vermisstenfahndung - Polizei bittet um Mithilfe - Wer hat 81-jährige Seniorin gesehen? - Kein Hinweis auf Straftat

Düsseldorf (ots)

Vermisstenfahndung - Polizei bittet um Mithilfe - Wer hat 81-jährige Seniorin gesehen? - Kein Hinweis auf Straftat

Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib einer 81-Jährigen Frau aus Mörsenbroich. Die Seniorin wurde zuletzt am Samstag, 14. März 2026 gesichert gesehen. Sie ist dement und zeitlich sowie örtlich nicht voll orientiert.

Eine Personenbeschreibung mitsamt Fotos der Vermissten sind abrufbar im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/198356

Hinweise werden erbeten an die Polizei Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211 8700 oder im Falle des Antreffens an jede andere Polizeidienststelle, bzw. den Notruf 110.

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