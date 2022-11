Polizei Düsseldorf

POL-D: Handtaschenraub in Ludenberg - Seniorin leicht verletzt - Polizei fahndet nach drei unbekannten Männern

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 2. November 2022, 10:45 Uhr

Bei einem Handtaschenraub gestern Vormittag in Ludenberg wurde eine 88-jährige Frau leicht verletzt. Nun fahndet die Polizei nach den Tätern und sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war die 88-jährige Frau auf der Ernst-Poensgen-Allee unterwegs. Kurz vor einer Seniorenresidenz fuhr ein Fahrrad mit zwei unbekannten Männern an ihr vorbei. Einer der beiden fuhr das Fahrrad, der andere saß auf dem Gepäckträger. Plötzlich rissen die Männer ihr die Handtasche vom Arm. Die Frau fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Die beiden Unbekannten flüchteten in Richtung Fahneburgstraße und ließen die Tasche fallen. In dem Moment kam eine dritte Person, welche die Tasche aufhob und sagte, dass er die beiden Täter verfolgen werde und verschwand.

Die Personen werden wie folgt beschrieben: Die beiden Männer auf dem Fahrrad sind etwa 1,70 Meter groß, haben eine normale Statur. Sie waren zum Zeitpunkt der Tat dunkel gekleidet und trugen eine schwarze Mund-Nasen-Maske. Die dritte Person ist männlich und etwa 1,60 Meter groß, hat eine normale Statur. Auch er war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Mund-Nasen-Maske.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211 -870-0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell