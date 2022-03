Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrskontrolle im Hafen - Sportwagen-Fahrer flieht vor Polizei - Personenspürhund führt Beamte zu Versteck - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Dienstag, 29. März 2022, 22:05 Uhr

Ein Sportwagen-Fahrer hat gestern Abend die Rechnung ohne die gute Nase eines Polizeihundes gemacht. Durch Flucht mit seinem Auto und zu Fuß wollte sich der Mann einer Verkehrskontrolle entziehen. Doch der speziell ausgebildete Hund führte die Polizeibeamten zu einem Restaurant, in dessen Keller sich der 26-Jährige und sein Beifahrer versteckt hielten. Der Flüchtige war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Franziusstraße beabsichtigten die Beamten der Düsseldorfer Polizei, einen Lamborghini für eine Verkehrskontrolle zu stoppen. Mit der Leuchttafel "Stopp Polizei" gaben sie dem Fahrer deutliche Anhaltezeichen. Dieser hielt zunächst an. Doch als die Polizisten ihren Streifenwagen verließen, gab der Fahrer plötzlich Gas und bog nach rechts in die Speditionsstraße ab. Der Sichtkontakt brach zunächst ab, doch die Beamten entdeckten das verlassene Auto kurze Zeit später in einer Tiefgarageneinfahrt. Sie forderten einen Personenspürhund an, der den 26-jährigen Fahrer und den 30-jährigen Beifahrer in einem nahegelegenen Restaurant ausmachte. Dort versteckten sich die beiden in einem Lagerraum im Keller und konnten durch die Polizisten aufgegriffen werden. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

