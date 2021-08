Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Ratingen/Breitscheid - Verkehrsunfall auf der A 3 - Pkw kollidiert mit Lkw - 20-Jährige schwer verletzt - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 10. August 2021, 4:40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen auf der A 3 in Richtung Köln kollidierte ein Pkw mit einem Lkw. Eine 20-jährige Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 18-Jähriger mit seinem VW Passat auf der A 3 Richtung Köln unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er in Höhe Ratingen/Breitscheid plötzlich auf einen vor ihn fahrenden Lkw auf. Dabei wurde die 20-jährige Beifahrerin des Pkw so schwer verletzt, dass sie stationär in einem Krankenhaus bleiben musste. Ein weiterer 23-jähriger Mitfahrer verletzte sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Fahrzeugführer des VW Hinweise auf Drogenkonsum, so dass Polizeibeamte den 18-Jährigen für eine Blutentnahme zur Autobahnwache brachten. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

