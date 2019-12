Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Autobahnkreuz Breitscheid - A 52 in Richtung Essen - Lkw-Unfall sorgte für lange Staus - Niemand verletzt

Düsseldorf (ots)

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Autobahnkreuz Breitscheid - A 52 in Richtung Essen - Lkw-Unfall sorgte für lange Staus - Niemand verletzt

Donnerstag, 5. Dezember 2019, 5.10 Uhr bis 13.30 Uhr

Ein eigentlich unspektakulärer Lkw-Unfall auf der A 52 im AK Breitscheid sorgte heute den gesamten Morgen über für erhebliche Verkehrsstörungen in Richtung Essen. Der Verkehr staute sich zeitweise auf einer Länge von 10 Kilometern bis zum AK Düsseldorf-Nord zurück. Verletzt wurde niemand.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei befuhr ein 64-Jähriger aus Nideggen mit seinem Sattelzug die Parallelfahrbahn des AK Breitscheid in Richtung Essen. Auf Höhe der Anschlussstelle Breitscheid kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei drückte er die linksseitige Schutzplanke auf einer Länge von circa 150 Metern um, bevor er kurz vor Ende der Schutzplanke stehen blieb. Die Schutzplanke wurde dabei auf den rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn der A52 gedrückt. Auf der Parallelfahrbahn verteilte sich aufgeworfenes Erdreich. Die Bergung des Sattelzuges war gegen 7.40 Uhr abgeschlossen. Das Wegräumen und Instandsetzen der Schutzplanke dauerte den gesamten Vormittag an. Dazu musste der rechte Fahrsteifen der A 52 gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 35.000 Euro (davon 25.000 Euro Schaden an der Schutzplanke).

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell