POL-D: Veranstaltungshinweis - Chor Chorrage der Düsseldorfer Polizei - "At Christmas" Konzert im Robert-Schumann-Saal am Samstag, 7. Dezember - Plakat hängt an

Zum zweiten Mal zu Gast im Robert-Schumann-Saal präsentiert der Chor Chorrage der Polizei Düsseldorf erneut ein vielseitiges Weihnachtsprogramm mit Liedern wie "What Will Santa Claus Say", "Rockin' Around the Christmas Tree", "At Christmas" und vielen mehr. Der Chor widmet sich vornehmlich dem Pop-Gesang, unternimmt aber immer wieder auch Ausflüge in andere Stilrichtungen. Seit 2018 darf Chorrage den Titel "Meisterchor Sing & Swing im Chorverband NRW" tragen. Gastchor ist der stimmgewaltige Lüdenscheider Männerchor e.V. Brilliante und festliche Instrumentalmusik wird präsentiert vom Blechbläserquintett Eigelstein Brass. Für die rockige Begleitung des Chores sorgt eine Live-Band mit Markus Meiser (Schlagzeug), Alexander Teschner (Gitarre), David Mirche (Bass) und Martin Fratz (Klavier). Mit 2 Euro von jeder verkauften Eintrittskarte unterstützt Chorrage das Projekt "Herzwerk - Aktiv gegen Armut im Alter" des DRK (Deutsches Rotes Kreuz).

