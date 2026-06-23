Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Einbruchdiebstahl in Edeka-Markt - Zigarettenstangen entwendet

Bad Sobernheim (ots)

In der Nacht von Montag, 22.06.2026, auf Dienstag, 23.06.2026, kam es gegen 03:00 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in einen Edeka-Markt in Bad Sobernheim.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhren vier bislang unbekannte und vermummte Täter mit einem Pkw auf den Parkplatz des Marktes. Um sich Zutritt in den Markt zu verschaffen wurde die Haupteingangstür des Marktes mittels Hebelwerkzeug und erheblicher Gewalteinwirkung aufgebrochen.

Anschließend betraten die Täter den Verkaufsraum und begaben sich gezielt in den Kassenbereich. Aus dem Kassenbereich wurden insbesondere Zigarettenstangen entwendet.

Die genaue Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht vom 22.06. auf den 23.06.2026, insbesondere gegen 03:00 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Edeka-Marktes in Bad Sobernheim beobachtet haben, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle oder der zuständigen Kriminalinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirn unter der Telefonnummer 06752/1560, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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