Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Einstündige Teilsperrung aufgrund Pannenfahrzeug mit Verkehrsunfallflucht durch beschädigen von Absicherungsmaterialien.

Kirn, L182, Kallenfelser Straße (ots)

Am 22.06.2026 gegen 17:30 Uhr musste ein Teilstück der L182 in Kirn einseitig gesperrt werden. In Höhe des Kreuzungsbereichs Kallenfelser Straße / Dominikstraße blieb ein 43-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Renault Master liegen. Das Fahrzeug konnte nicht mehr gestartet werden und verlor zudem noch Betriebsstoffe. Die Kirner Feuerwehr, der städtische Bauhof, ein Abschleppdienst und zwei Streifen hiesiger Dienststelle waren von Nöten, um die Gefahrenstelle abzusichern und letztendlich zu beseitigen. Zur Absicherung der Gefahrenstelle wurden von der Kirner Feuerwehr Verkehrswarnkegel und Warnleuchten eingesetzt. Ein passierender LKW beschädigte beim Vorbeifahren zu allem Überfluss Absicherungsmaterialien für circa 600EUR. Glücklicherweise konnte das Kennzeichen abgelesen werden. Der Verursacher wird sich einem Strafverfahren und zivilrechtlicher Ansprüche stellen müssen.

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