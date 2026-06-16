PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Tierische Rettungsaktion in Kirn

POL-PIKIR: Tierische Rettungsaktion in Kirn
  • Bild-Infos
  • Download

Kirn (ots)

Am 16.06.2026 wurden die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Kirn um 10.50 Uhr zu einem ungewöhnlichen Einsatz in die Altstadt von Kirn gerufen. In einem Mehrfamilienhaus fielen mehrere Entenküken aus ihrem Nest in einen Lichtschacht, aus dem sie nicht selbständig wieder entkommen konnten. Selbst die Entenmutter war nicht in der Lage, den sechs kleinen Küken zu helfen, weshalb Anwohner die Polizei benachrichtigten. Indem sie durch die engen Fenstergitter in den Lichtschacht kletterten, war es den Beamten möglich die Küken einzusammeln und in Sicherheit zu bringen. Auf der Dienststelle kümmerten sich mehrere Beamte darum, die aufgeregten Küken aufzuwärmen und mit Wasser und Futter zu versorgen. Danach wurden die Küken, da die Entenmutter nicht mehr aufgefunden werden konnte, in Rücksprache mit dem örtlichen Tierschutzverein an einen lokalen Entenhalter übergeben, der die sichtlich erleichterten Tiere in seine Gruppe aufnahm.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 11.06.2026 – 18:02

    POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B41 bei Kirn

    Kirn (ots) - Am Donnerstag, den 11.06.2026, gegen 13:40 Uhr, kam es auf der B41 in Höhe des Industrie- und Gewerbegebiets Allweiden in Kirn zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Pkw die B41 aus Richtung Kirn kommend in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 13:44

    POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht in Simmertal- Zeugen gesucht

    Kirn (ots) - Am Donnerstag, dem 11.06.2026, gegen 12:00 Uhr, kam es in der Soonwaldstraße in Simmertal zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Lkw mit Auflieger die Soonwaldstraße aus Richtung "Banzel" kommend in Fahrtrichtung Seesbach. Hierbei blieb der Lkw mit seinem Auflieger an einem hervorstehenden Hausdach hängen und verursachte Sachschaden ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 19:02

    POL-PIKIR: PKW auf Bahnübergang bei geschlossenen Schranken - Zeugen gesucht

    Martinstein (ots) - Am Dienstagnachmittag, dem 09.06.2026, gegen 16:25 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Pkw im Gleisbereich eines Bahnübergangs bei bereits geschlossenen Schranken. Durch die umgehende Abstimmung zwischen der Deutschen Bahn, der Bundespolizei und der Polizeiinspektion Kirn konnte der Bahnverkehr unverzüglich gestoppt werden. Dadurch wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren