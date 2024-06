POL-PIKIR: Unfallflucht auf Kyrburgparkplatz

Martinstein (ots) - Am heutigen Freitag, 14.06.24 gegen 12:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Martinstein. Auf der B41 in der Ortslage am dortigen Fußgängerüberweg, kollidierte aus bisher unbekannten Gründen ein PKW-Fahrer mit einem Kind, welches den Zebrastreifen am dortigen Bahnhof benutzte. Beim Zusammenprall verletzte sich das Kind und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Es sind jedoch ...

mehr