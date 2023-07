POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots) - Am 23.07.2023 gegen ca. 03:10 Uhr brannte der Dachstuhl einer Scheune in der Keppsmühlstraße in Bingen. Durch den schnellen Löscheinsatz der Feuerwehr konnte ein Überspringen des Feuers auf anliegende Wohnhäuser verhindert werden. Ein Wohnhaus wurde vorsorglich geräumt, die Bewohner konnten nach ca. einer Stunde wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Hitchinstraße war für die Dauer des Einsatzes für Unbeteiligte gesperrt. Es kam zu keinem ...

