Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bingen (ots)

Am 18.06.2022 gegen 02.20 Uhr wurde durch eine Streife der PI Bingen eine Verkehrskontrolle in 55411 Bingen am Rhein in der Helmutstraße mit einem Personenkraftwagen durchgeführt. Es konnte alsbald festgestellt werden, dass der Führer des PKW nach Alkohol roch. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 1,56 Promille. Der Fahrzeugführer wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe auf die hiesige Dienststelle verbracht. Ihm wurde zunächst die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

