Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Bingen (ots)

Es konnte am 18.06.2022 um 01.50 Uhr in 55576 Sprendlingen in der Kreuznacher Straße eine Verkehrskontrolle mit einem Kleinkraftrad durchgeführt werden. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Weiterhin wurden weitere Betäubungsmittel bei dem Fahrer aufgefunden und sichergestellt. Der Fahrzeugführer wurde auf hiesige Dienststelle verbracht, um eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

