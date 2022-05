POL-MFR: (662) Vom Kellereinbruch in die Untersuchungshaft

Stein (ots) - Am Dienstagnachmittag (24.05.2022) ereignete sich in einem Schwimmbad in Stein (Lkrs. Fürth) ein Betriebsunfall. In Folge dessen wurden drei Kinder leicht verletzt. Gegen 16:30 Uhr führten Arbeiter Bauarbeiten im Außenbereich des Schwimmbads in der Albertus-Magnus-Straße durch. Hierbei beschädigte ein Baggerführer versehentlich die Röhre einer Doppelrutsche. Dadurch wurde die Außenhülle in die ...

