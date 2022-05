Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Private Feier endet im Gewahrsam der Polizei und mehreren Anzeigen

Bingen (ots)

In Folge einer privaten Feier am Freitagabend in Ockenheim kam es zu einer Streitigkeit in dessen Verlauf ein 56 jähriger Mann aus Weiler das Fahrzeug seiner Frau verließ und nach Hause laufen wollte. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde der Mann dann auf der BAB 60 laufend aufgegriffen und nach Hause verbracht. Bei ihm konnte ein verbotenes Messer aufgefunden werden, im späteren Verlauf kam es an seiner Wohnanschrift zu erneuten Streitigkeiten, woraufhin er zwecks Blutprobe und Verhinderung weiterer Straftaten in den Gewahrsam der Polizei Bingen verbracht werden musste.

