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Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten auf der L401

Bolanden (ots)

Am Freitag, den 29.05.2026, ereignete sich auf der L401 zwischen der Ortschaft Marnheim und dem Ortsteil Bolanderhof ein Verkehrsunfall. In diesen waren ein Personenkraftwagen, ein Fahrzeuggespann und ein Linienbus verwickelt. Dabei wurde eine Unfallbeteiligte schwer und ein Unfallbeteiligter leicht verletzt. Vor Ort war neben Kräften der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes auch ein Hubschrauber eingesetzt. Zur Klärung des Sachverhalts wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Strecke ist aktuell noch voll gesperrt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911-0
E-Mail: pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell

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