POL-PIAZ: Enkeltrickbetrug über WhatsApp

Alzey (ots) - Am Freitag gegen 10.15h wollte ein blinder 57jähriger Alzeyer mit einer Begleitperson den Fußgängerüberweg in der Alzeyer Klosterstraße überqueren. Beide Personen liefen bereits in der Fahrbahnmitte, als ein grauer PKW, möglicherweise ein BMW, aus Richtung der Hospitalstraße den Überweg in Richtung Nibelungenstraße überfuhr. Der PKW fuhr dabei ...

