Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Pkw-Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Haftbefehl gegen den Beifahrer

Alzey, Schafhäuser Straße (ots)

Den richtigen "Riecher" hatte eine Streife der Polizeiinspektion Alzey, als diese am 31.08.2022, gg. 18:20 Uhr einen Pkw in der Schafhäuser Straße anhielt und kontrollierte. Der 21-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, die ihm ärztlich verordnet worden seien, so dass an der Fahreignung Zweifel bestanden. Die Überprüfung des 23-jährigen Beifahrers führte zum Ergebnis, dass gegen diesen ein Haftbefehl bestand. Da die darin vorgesehene Geldstrafe nicht bezahlt werden können, erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt in Wöllstein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell