Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Oppenheim (ots)

Am Samstagabend um kurz nach 18 Uhr meldet sich ein Geschädigter und gibt an, das er auf dem Parkplatz der Landskrongalerie in Oppenheim stehe und ihm jemand gegen seinen Pkw gefahren sei. Der Geschädigte, ein 19-jähriger Mainzer, war gerade im Begriff seinen Pkw zu verlassen, als ein anderer Pkw ihm gegenüber ausparkt und rückwärts gegen seinen Pkw stößt. Obwohl der Geschädigte versucht noch durch Rufen auf sich aufmerksam zu machen, entfernt sich der andere Pkw vom Parkplatz. Zunächst kann der geflüchtete Pkw nicht angetroffen werden. Nach erfolgter Unfallaufnahme vor Ort wird die Fahndung erneut aufgenommen. Der Pkw kann daraufhin im Stadtgebiet Oppenheim parkend angetroffen werden. Auch der verantwortliche Fahrzeugführer, ein 35-jähriger Mann ohne Wohnsitz in Deutschland, kann an der Anschrift ermittelt werden. Während der Befragung des Herrn kann Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bestätigt den Verdacht, dass der Herr Alkohol getrunken haben könnte. Das Ergebnis beträgt 1,93 Promille. Nach entnommener Blutprobe konnte er zwar wieder die Dienststelle verlassen, muss aber mit einer Anzeige wegen mehrerer Straftaten im Nachhinein rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell