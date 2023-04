Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Täterfang nach besonders schwerem Falls des Fahrraddiebstahls in Oppenheim

Oppenheim (ots)

Am Samstag, den 01.04.2023 gegen 23:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Einkaufmarktes Kaufland in Oppenheim zu einem besonders schweren Fall des Fahrraddiebstahls. Die Oppenheimer Polizei wurde durch Zeugen darüber informiert, dass sich an den Fahrradständern des Einkaufmarktes eine Person mit einem Trennschleifer an den dort stehenden Fahrrädern zu schaffen machte. Durch die Streifen der Polizeiinspektion Oppenheim wurde die Örtlichkeit sofort aufgesucht. In einer nahegelegenen Böschung konnte das entwendete Mountainbike festgestellt werden, während der zu Fuß flüchtende Täter ebenfalls nahe des Tatorts festgestellt und kontrolliert werden konnte. Die Person führte entsprechende Werkzeuge mit sich, die durch die Beamten sichergestellt wurden.

Gibt es weitere Zeugen dieser Tat? Wer kann Angaben zum Eigentümer des entwendeten Mountainbikes der Marke Zündapp machen?

